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22.08.2017 12:15

У кандалакшского бассейна появился свой логотип

В Кандалакшском районе состоялся конкурс на лучшие наименование и эмблему плавательного бассейна МАУДО ДЮСШ. Мероприятие проводилось в целях популяризации здорового образа жизни, повышения социальной привлекательности спортивного объекта, определения и использования наименования и эмблемы в качестве его имиджевой символики.
Всего было представлено несколько проектов логотипов. Предложений на лучшее наименование бассейна не поступало.
По итогам конкурса был выбран один вариант эмблемы спортивного объекта. Ее автором оказался Игорь Владимирович Стеценко. По словам кандалакшанина, творчество - одно из давних его увлечений. Работает же мужчина сварщиком в коммунальном хозяйстве в н.п. Лупче-Савино-1.
С победой в конкурсе Игоря Владимировича поздравил глава Кандалакшского района и города Кандалакша Михаил Павлов. Он вручил победителю главный приз - полугодовой абонемент на посещение бассейна, а также выразил уверенность, что горожане по достоинству оценят эмблему спортивного объекта, а количество его посетителей значительно увеличится.

/Администрация муниципального образования Кандалакшский район/
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