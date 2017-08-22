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22.08.2017 09:55

МАГУ проводит региональный этап конкурса «Россия, устремленная в будущее»

МАГУ информирует о проведении Открытого конкурса студенческих проектов «Россия, устремленная в будущее». Цель конкурса — стимулировать общественную активность студенческой молодежи, ориентированную на поиск и решение актуальных и перспективных задач социального, экономического, культурного и образовательного развития России. Конкурс проводится в два этапа:
• I этап – региональный – с 12 июня по 06 октября 2017 года
• II этап – окружной – с 06 октября по 31 октября 2017 года
На первом (региональном) этапе пройдёт публичное представление и отбор студенческих проектов: изобразительные работы (фото и плакаты), литературные произведения (эссе), а также видеоработы обучающихся российских вузов. Проекты, признанные жюри регионального этапа победителями в каждом из регионов, примут участие в окружном этапе отбора в СПбГУ. Победители будут награждены дипломами и памятными подарками. Жюри окружного этапа определит победителя в каждой номинации, а также обладателя гран-при – премии Совета ректоров СЗФО в размере 100 тысяч рублей. Более подробную информацию о Конкурсе можно получить на официальном сайте МАГУ.

/Пресс-служба МАГУ/
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