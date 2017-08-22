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22.08.2017 09:50

В Мурманской области взрывотехники ОМОНа Росгвардии обследовали снаряд времен Великой Отечественной войны

В правоохранительные органы поступила информация о том, что у реки  Западная Лица Мурманской области, в районе «Генерал гора» обнаружен предмет, похожий на снаряд времён ВОВ. На место происшествия незамедлительно прибыли специалисты инженерно-технического отделения ОМОНа Управления Росгвардии по Мурманской области.
Обследовав предмет, сотрудники инженерно-технического отделения ОМОНа идентифицировали его как 50мм бронебойный трассирующий снаряд немецкого производства. Специалисты сделали вывод, что данный боеприпас имеет боевую головную часть и представляет опасность для окружающих.
В районе места обнаружения выставлено оцепление, информация передана саперам Северного флота для дальнейшего уничтожения боеприпаса.

/Управление Росгвардии по Мурманской области/
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