В УФССП России по Мурманской области подвели итоги работы за 7 месяцев 2017 года

За 7 месяцев 2017 года в производстве подразделений УФССП России по Мурманской области находилось более 450 тысяч исполнительных производств, что на 1,1% больше, чем в 2016 году – 446 тысячи исполнительных производств, на общую сумму 38,2 млрд. рублей, что на 5,6% больше по сравнению с прошлым годом (АППГ – 36,2 млрд. рублей).

В среднем у одного судебного пристава-исполнителя на исполнении ежемесячно находилось 252 исполнительных производства.

В отчетном периоде окончено более 227 тысяч исполнительных производств (АППГ – 222 тысячи), из них фактическим исполнением более 136 тысяч исполнительных производств (АППГ - 132 тысячи). Судебными приставами-исполнителями взыскано 2,3 млрд. рублей (АППГ – 2 млрд. рублей).

В бюджеты всех уровней по налогам и сборам перечислено 214 млн. рублей. Принудительно взыскано 82 млн. рублей административных штрафов, наложенных специально уполномоченными органами.

Взыскано и перечислено в доход федерального бюджета 68,8 млн. рублей исполнительского сбора (АППГ – 66,1 млн. руб.).

В отчетном периоде заведено 1145 разыскных дел о розыске должников и их имущества, прекращено в связи с розыском 1004 дела. Разыскано имущества на сумму 22,5 млн. рублей.

На реализации находилось имущество на общую сумму 1 млрд. 178 млн. рублей. Реализовано и передано взыскателям имущества на сумму более 111 млн. рублей.

В отчетном периоде вынесено 11167 постановлений, ограничивающих право выезда должников за пределы Российской Федерации.

С начала 2017 года судебные приставы Мурманской области временно ограничили в пользовании специальным правом управлять транспортным средством 1523 должника.

С начала года возбуждено 412 уголовных дел (АППГ- 404).

Судами общей юрисдикции и Арбитражным судом Мурманской области рассмотрено 312 заявлений о признании незаконными постановлений, действий (бездействия) должностных лиц Управления, признано обоснованным 6 заявлений.



/Пресс-служба УФССП России по Мурманской области/