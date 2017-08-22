В Кировске сотрудники ДПС задержали водителя с поддельными правами

На одной из улиц Кировска в ночное время сотрудниками ОБ ДПС ГИБДД, дежурившими на маршруте патрулирования, был остановлен автомобиль под управлением нетрезвого мужчины. Житель Кировска 1986 года рождения предъявил полицейским документы, в том числе водительское удостоверение, которое вызвало у сотрудников полиции сомнение в его подлинности. Дорожные полицейские вызвали на место остановки транспортного средства следственно-оперативную группу.



Мужчина был задержан, изъятый документ направлен на экспертное исследование. В ходе проверки установлено, что данное водительское удостоверение от 2014 года на имя задержанного Госавтоинспекцией Московской области не выдавалось.



По факту в отношении жителя Мурманской области возбуждено уголовное дел по ч. 3 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков». За использование заведомо подложного документа предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательные работы на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до шести месяцев. В ходе расследования будет установлен способ изготовления фальшивки и цель ее использования.



Подозреваемый задержан за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения…».



/Пресс-служба УМВД России по Мурманской области/



