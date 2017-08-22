Впервые учащиеся Центра "Лапландия" совершат категорийный поход эколого-краеведческой направленности

В соответствии с Комплексом мер, направленных на развитие детского туризма в Мурманской области, на 2016–2018 годы, в целях воспитания патриотизма и бережного отношения к историко-культурным и природным объектам Кольского Заполярья, популяризации различных видов туризма среди обучающихся Мурманской области с 22 по 29 августа 2017 года будет организован поход и экспедиция эколого-краеведческой направленности в районе горного массива Хибины.

Впервые учащиеся Центра «Лапландия» совершат категорийный поход (I категория сложности), маршрут которого будет пролегать от г. Кировск. Финальной точкой похода будет станция Имандра. Общая протяженность маршрута составит около 105 км.

Часть группы из объединения «Пешеходный туризм» пойдет по маршруту, а учащиеся объединения «Экологический туризм» проведут ряд исследований в области биологии, гидрологии и геологии в районе озера Малый Вудъявр, после чего группы объединятся и направятся к финальной точке маршрута станции Имандра.



/ГАУДО МО "МОЦДО "Лапландия"/