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22.08.2017 10:15

Заместитель директора ФСИН России Валерий Бояринев посетил учреждения УФСИН России по Мурманской области

В ходе рабочего визита в Мурманскую область заместитель директора ФСИН России генерал-лейтенант внутренней службы Валерий Бояринев посетил исправительную колонию строгого режима №17 УФСИН России по Мурманской области и провёл совещание с руководством пенитенциарного ведомства и личным составом учреждения.
Валерий Бояринев также проинспектировал отдел специального назначения «Айсберг» и отдел по конвоированию УФСИН России по Мурманской области.
Основной целью визита стало проведение промежуточной оценки хода эксперимента, который с июня 2017 года реализуется на базе исправительной колонии строгого режима №17. Мурманская область вошла в число четырёх регионов страны, в которых проходит апробация пилотного проекта по организации надзора и воспитательной работы с осуждёнными.
В исправительной колонии №17 заместитель директора ФСИН России Валерий Бояринев в сопровождении руководства регионального УФСИН совершил обход жилых общежитий, штрафного изолятора, помещений камерного типа, побеседовал с осуждёнными. Валерий Бояринев обращал внимание на организацию надзора и воспитательной работы с осуждёнными: от распорядка дня и занятости осуждённых  до чистоты жилых помещений и качества питания, а также на другие направления деятельности подразделения.
После обхода колонии Валерий Бояринев провел совещание с руководством УФСИН и коллективом учреждения, на котором дал оценку начального этапа эксперимента, отметив положительные моменты и указав на недоработки. Заместитель директора ФСИН обозначил приоритетные направления деятельности и поставил задачи, требующие наиболее пристального внимания.

/Пресс-служба УФСИН России по Мурманской области/
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