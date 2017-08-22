Плановые отключения в Мурманске на 22 августа

В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 22 августа.







С 08.00 21.08.2017 до 24.00 25.08.2017 опрессовка тепловых сетей от насосной пр.Кольский,25а (АО «МЭС») – 47 домов



С 08.00 21.08.2017 до 24.00 25.08.2017 опрессовка тепловых сетей от Южной котельной (ПАО «МТЭЦ») – 564 дома



С 09.00 22.08.2017 до 24.00 24.08.2017 опрессовка тепловых сетей от котельной «П. Роста» - 114 домов.







ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:



С 09.00 22.08.2017 до 17.00 24.08.2017 пр. Кольский, 13 (корп. 1,2)







ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ:



09.00 – 16.00 ул. Бондарная, 7, 9, 11, 13, 28, 32, 34



ул. Пономарева, 11



ул. Нахимова, 25







О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.



/Администрация города Мурманска/