Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
22.08.2017 10:00

В связи с деятельным раскаянием подсудимой, судом прекращено уголовное дело в отношении мурманчанки, обвиняемой в незаконном проведении азартных игр

Постановлением мирового судьи Первомайского судебного района города Мурманска прекращено уголовное дело в отношении 26-летней жительницы города Мурманска, которая обвинялась в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171.2 УК РФ (незаконное проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны).  

Следствием и судом установлено, что обвиняемая в ноябре 2016 года незаконно проводила азартные игры с использованием игровых автоматов типа «Гейминатор» в одном из домов, расположенных на улице Подгорная в городе Мурманске.

Противоправная деятельность жительницы областного центра выявлена сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Мурманску. В результате спланированных и проведенных следственных и оперативно-разыскных мероприятий факт незаконного проведения азартных игр вне игорной зоны был зафиксирован на видеозаписи негласного видеонаблюдения.

В ходе предварительного расследования обвиняемая свою вину в совершении преступления признала в полном объеме, в содеянном раскаялась.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением было направлено в суд для рассмотрения по существу. Судом принято решение о прекращении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям (в связи с деятельным раскаянием подсудимой).

/Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области/
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 59.14
Евро = 69.43
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.