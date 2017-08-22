В связи с деятельным раскаянием подсудимой, судом прекращено уголовное дело в отношении мурманчанки, обвиняемой в незаконном проведении азартных игр

Постановлением мирового судьи Первомайского судебного района города Мурманска прекращено уголовное дело в отношении 26-летней жительницы города Мурманска, которая обвинялась в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171.2 УК РФ (незаконное проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны).



Следствием и судом установлено, что обвиняемая в ноябре 2016 года незаконно проводила азартные игры с использованием игровых автоматов типа «Гейминатор» в одном из домов, расположенных на улице Подгорная в городе Мурманске.



Противоправная деятельность жительницы областного центра выявлена сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Мурманску. В результате спланированных и проведенных следственных и оперативно-разыскных мероприятий факт незаконного проведения азартных игр вне игорной зоны был зафиксирован на видеозаписи негласного видеонаблюдения.



В ходе предварительного расследования обвиняемая свою вину в совершении преступления признала в полном объеме, в содеянном раскаялась.



Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением было направлено в суд для рассмотрения по существу. Судом принято решение о прекращении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям (в связи с деятельным раскаянием подсудимой).



/Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области/