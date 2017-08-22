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22.08.2017 08:46

В Заполярье за причинение женщине тяжкого вреда здоровью виновное лицо осуждено к трем годам лишения свободы

Приговором Кольского районного суда осужден житель г. Апатиты за совершение преступления, предусмотренного п. «з» ч.2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).

Согласно обстоятельствам уголовного дела, в марте 2016 года мужчина, находясь в п. Зверосовхоз в квартире одного из жилых домов, на почве личных неприязненных отношений нанес потерпевшей женщине три удара ножом в ягодичную область, а также не менее двух ударов ногой в область ноги и промежности, причинив тем самым ей шок тяжелой степени, острую обильную и массивную кровопотерю с необходимостью переливания крови, что расценивается как тяжкий вред здоровью.

В судебном заседании мужчина свою вину признал полностью, в рамках расследования сотрудничал со следствием.

В ходе судебного следствия сторона обвинения просила признать мужчину виновным в совершении преступления и назначить ему 3 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Суд согласился с доводами прокуратуры, признав мужчину виновным, и назначил ему наказание в размере, запрошенном государственным обвинителем.

В ходе предварительного расследования мужчине была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. По результатам рассмотрения уголовного дела он взят под стражу в зале суда.

Приговор в законную силу не вступил.

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