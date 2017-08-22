Любовь Дубова.

К финишу сквозь ветер и плотный туман. В Кировске состоялся традиционный высокогорный пробег "Солнечные ночи". На старте опытные спортсмены и новички. Главное условие допуска на непростую дистанцию - разрешение от врачей и возраст не младше 18 лет. При хорошей видимости спортсмены бежали буквально километр из десяти. Дальше их встретил туман, а вместе с ним сырость, низкая температура и ветер больше 20 метров в секунду. Примерно в таких же условиях организаторам пришлось готовить и трассу.





