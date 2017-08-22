О символах страны в целом и Кольского Заполярья - в частности. День семейного отдыха в Мурманском областном краеведческом музее

Любовь Дубова.

Встречу приручили к Дню Российского флага. Который отмечается сегодня. Серьезная тема адаптирована для школьников и воспитанников детских садов. Яркая презентация в уютном лекционном зале о том, как менялся символ, о значении цветов триколора, о том, что такое гимн и герб.

Блиц: "Сегодня мы пришли на такое мероприятие первый раз. Нужно обучать молодое поколение, чтобы они знали нашу историю, историю нашей символики. Белый - это благородство мне кажется, синий - это моря и океаны, а красный... Сегодня узнаем! - Узнать про флаг, я ж еще не знаю про флаг".







