Повторный рейд в один из магазинов Колы совершили члены общественного совета партийного проекта "Единой России" "Народный контроль"

Светлана Деменева.

В конце июня они зафиксировали многочисленные нарушения, которые администрация обещала устранить. Антисанитария, заваленные коробками проходы, отсутствие запасного выхода - то, что увидели в прошлый раз. Сегодня это совсем другой магазин. Впервые общественную комиссию возглавил депутат Думы Герман Иванов. Его задача - найти или не найти на полках магазина товары местных производителей. Здесь они есть. И новый подход к работе понравился.

Депутат Мурманской областной Думы (фракция "Единая Россия") Герман Иванов: "Это достаточно интересно - может быть здесь менее интересно, потому, что все почти замечания уже устранены. - Драйва нет? - Да, а так, на какие-то первичные проверки по заявлениям достаточно интересно будет".





