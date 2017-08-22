Ученые ММБИ совместно с коллегами из Скандинавии готовятся к работе над новым проектом

Любовь Дубова.

Смогут ли Заполярные предприятия аквакультуры разводить зубатку так жекак форель? Мурманские ученые совместно с коллегами из Скандинавии готовятся к работе над новым проектом. Его перспективы обсудили на международной встрече. Основной объект исследования - зубатка. Интерес к этому виду есть. Сейчас важно изучить технологии выращивания, основы питания и оценить здоровье рыбы. Проект прежде всего прикладной. Его главная задача - продвижение аквакультуры в арктических регионах.

Заместитель директора Мурманского морского биологического института Дмитрий Ишкулов: "Этот проект пока в перспективе, но мы надеемся, что осенью мы вместе с нашими норвежскими, шведскими финскими коллегам подадим заявку на финансирование этого проекта, на три года рассчитан этот проект и тогда возможно мы будем разводить здесь и зубатку".









