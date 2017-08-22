В Североморске военно-технический форум «АРМИЯ-2017» откроют после подъема Государственного флага

На Северном флоте завершены подготовительные мероприятия к международному военно-техническому форуму (ВТФ) «АРМИЯ-2017», который начнётся 22 августа в День Государственного флага России.

Программу мероприятий форума откроет командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов после церемонии подъема большого полотнища Российского флага на флагштоке в главной базе флота – Североморске.

Военно-технический форум состоится на Северном флоте второй раз. Масштабные динамические, выставочные и демонстрационные показы пройдут в военных городках гарнизонов Североморск и Сафоново. На территории причального фронта соединения противолодочных кораблей Кольской флотилии разнородных сил СФ развёрнут информационно-демонстрационный кластер вооружения, военной и специальной техники, которой оснащены силы флота.

Особое внимание уделено арктической составляющей. Гости и участники форума смогут увидеть новейшие образцы гусеничных и колёсных вездеходов, предназначенных для решения задач в условиях Крайнего Севера и Арктической зоны.

Широко будет представлена техника береговых и сухопутных войск: противокорабельный ракетный комплекс «Бастион», бронетранспортёры БТР-80 и БТР-82, танк Т-72, беспилотные летательные аппараты «Орлан-10», «Гранат-4» и другие образцы, включая подвижные средства связи, разведки, ремонтно-эвакуационные средства.

Для показа будут открыты эскадренный миноносец «Адмирал Ушаков» и большой противолодочный корабль «Адмирал Левченко», которые можно будет посетить с 23 августа на причале № 6. Свои обновлённые экспозиции продемонстрируют филиалы Военно-морского музея СФ в Сафоново и в Североморске.

Завершатся мероприятия форума «Армия-2017» на Северном флоте акцией «Военная служба по контракту – твой выбор» в ходе которой специалисты кадровых органов флота помогут всем желающим определиться с выбором военной специальности и расскажут об особенностях поступления на военную службу по контракту.



/Пресс-служба Северного флота/