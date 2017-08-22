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22.08.2017 08:43

В Мурманской области продолжается дачный сезон

Яков Осетров.

Одна за другой поспевают садовые культуры и одновременно со сбором урожая хозяйки заготавливают траву для домашних животных. Вера Петровна не боится экспериментировать. Посадила, например, гибрид черёмухи и вишни. На этом не ограничилась. У дома растёт боярышник и десятки культур, названия которых знает далеко не каждый. Участок похож на иллюстрацию из сказки. Тщательно продуман и обустроен каждый сантиметр пространства, где каждому растению отведено свое место.
Вера Ульянова: "Это вишня Бисея и она в первый раз ягоды завязала. Ей нужны опылители, а их мало. Еще не вызрели. Вот тут посажена слива с вишней - гибрид, он и является опылителем Бисеи".
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