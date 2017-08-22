Большой теннис, баскетбол, воллейбол и другие виды спорта. В Мончегорске для жителей открыли новую универсальную спортивную площадку

Артем Дашевский.

Она расположилась по-соседству с ФОКом. Это совместный проект администрации города- металлургов и градообразующего предприятия. Власти подали заявку на благотворительную акцию, и она прошла конкурс. Пусто здесь только в непогоду, а так - попросту яблоку негде упасть.

И. о. директора МБУ ДО "Специализированная ДЮСШ олимпийского резерва" Светлана Горлова: "Объект сертифицирован. Находится во всероссийском реестре объектов спорта. Также здесь имеется тренажерный зал, в котором занимаются дети и различные граждане города".







