Уборочная кампания в Мурманской области - в разгаре. Какие прогнозы делает минсельхоз?

Светлана Деменева.

В регионе идет уборочная кампания. Долгая зима сдвинула по срокам заготовку кормов. В Ловозере создают силосные хранилища. В региональном минсельхозе контролируют - как и какого качества заготавливают травы.

Фура из Карелии пришла в совхоз "Тундра" с сырым сеном. Придется досушивать. Год затянувшейся зимы стал сложным и у соседей. Качество кормов не очень. И корма продавать не хотят. Из южных регионов доставка дорогая. Очевидно, хозяйствам в районе стоит объединиться.

Начальник отдела развития АПК и продовольственного рынка министерства рыбного и сельского хозяйства Мурманской области Марина Гончарова: "И это будет дешевле, сделать закладку по сегодняшним ценам - а не тогда, когда мы будем искать по всей России".

Стадо коров в совхозе насчитывает 183 головы. В коровнике тихо - значит, все сыты. Но все-таки столько корма, сколько хотят они, на ферме сейчас дать не могут. Меньше еды - меньше молока. Хотя здесь голштинская порода - самая продуктивная.

Таисия Чистова, как главный агроном региона, смотрит, в какой компании на поле посажены однолетние травы. Рядом есть бобовые - значит, корм будет питательным. В минсельхозе мониторят темпы уборки еженедельно. Затянулась посевная - с опозданием идет все.

Главный агроном министерства рыбного и сельского хозяйства Мурманской области Таисия Чистова: "Сейчас мы убрали от плана около 30 процентов. И уровень прошлого года вот на эту дату мы еще не достигли. Отдельные хозяйства смогли, конечно, но в целом по области отстаем".

Качество зимнего корма зависит от того, как быстро будут заложены силосные хранилища. В совхозе "Тундра" это третье.

Начальник отдела развития АПК и продовольственного рынка министерства рыбного и сельского хозяйства Мурманской области Марина Гончарова: "Мы стараемся успеть, но кормов будет меньше. И тем более, если раньше мы могли рассчитывать на ближние регионы, то сейчас в ходе наших совещаний регионы сами к на обращаются - мол, вы на нас не рассчитывайте. Заключаем договоры на поставку кормов с поставщиками, которых ранее не было у нас".

Нехватка кормов может сказаться на расходах хозяйств не только Мурманской области. Во всех северных регионах. Сейчас задача - сохранить все на прежнем уровне. Ситуация будет понятна, когда закончится уборочная кампания.







