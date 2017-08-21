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21.08.2017 18:50

Неудачный капремонт. Фасад одного из жилых домов в Апатитах после обновления начал разрушаться

Анастасия Ярославская.

В Апатитах по просьбе жильцов управляющая компания устраняет последствия капитального ремонта. Его добивались много лет, а получив, прослезились. Фасад дома на Московской-8 после ухода строителей стал разрушаться на глазах. Когда сняли сайдинг, увидели - работу подрядчик сделал тяп-ляп, хотя "содрал" за нее несколько миллионов рублей. Коллеги-строители недоумевают - они тоже вынесли свой вердикт. "Двойка" - качеству, вопросы - к техническому решению.
Директор строительной компании Екатерина Силачева: "Начальная стадия разрушения, местами уже достаточно сильное и серьезное, т. е. восстанавливать надо срочно, как можно быстрее. Во-первых, кладку кирпичную - фасад полностью. Утеплитель здесь, в принципе, не нужен был, утеплитель здесь сыграл наоборот - разрушающую роль".
На пороге осень - тянуть нельзя. А стены нужно еще просушить, зашпаклевать, отремонтировать по всему периметру свесы. Пока решено справляться в рамках средств, накопленных домом на содержание и ремонт жилья. Надеются, что город и область помогут. Рассчитывают жильцы и на содействие надзорных органов. Безответственность на грани вредительства должна быть наказуема.
Житель дома №8 по ул. Московской Владимир Федоров: "Может, приструнить того, кто деньги взял, а дом загубил".
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