"Настройся на эковолну!" Большая общегородская уборка в Мончегорске

Артем Дашевский.

В рамках большого экомарафона "Норильского никеля" в Мончегорске состоялась акция "Настройся на эковолну". Её цель - очистить город от мусора. На призыв навести порядок в зеленой зоне откликнулись более сотни человек.

С самого утра в Мончегорске небо заволокло свинцовыми тучами и льёт как из ведра. Организаторы экоквеста шутят - для добрых дел плохой погоды не бывает. И действительно, к назначенному времени на улицу с таким северным названием - Морошковую - подтягиваются сотни горожан.

Главный менеджер управления благотворительных программ ПАО "ГМК "Норильский никель" Елена Крючкова: "Здесь сотрудники комбината, здесь их друзья, близкие. Здесь наши друзья из некоммерческих организаций, активные горожане. Сегодня мы все вместе делам наш город чище".

Квест - "Настройся на эковолну!" Большая общегородская уборка. Пришли целыми семьями. Соревновательный дух присутствует. Задача - не просто собрать как можно больше мусора, но и правильно его рассортировать. За это - бонусные баллы. За них на импровизированном складе можно получить дополнительный инвентарь.

Алина Кузьменко: "Я пришла с мамой, с хорошим настроением и мы будем убираться. Это важное дело".

Волонтеры "Комбината добра" "Норникеля" выдают мешки, перчатки и так необходимые сегодня дождевики. Из-за проливного дождя время уборки решили сократить, что еще больше добавило азарта участникам.

Пока 36 команд, на скорость собирают мусор, здесь проходит другое соревнование - "ЭкоОбед". Главная задача - приготовить оригинальное, а главное полезное блюдо. В основном, все продукты местного производства, за исключением разве что некоторых овощей, фруктов и орехов.

Все команды в равных условиях. И здесь только безграничная фантазия участников может подсказать, как совместить, к примеру, копченый палтус и бананы. Вышло необычно, местами экстравагантно и вкусно, уверены кулинары. А сборная команда с весёлым названием "Вкусняшки" придумали целую историю, связав её с символом города металлургов - лосём.

Блиц-опрос: "Мы готовим здоровую пищу, которая подкрепит участников, которые принесутся сюда очень голодные и уставшие".

На специально подготовленных площадках горы из мешков с мусором. Взглянув на них, становится понятно, главную задачу - сделать свой город чище - выполнить удалось. Два марафона - экологический и кулинарный - финишируют одновременно. Участники первого с удовольствием пробуют кулинарные изыски своих товарищей.

Помощник генерального директора Кольской ГМК, депутат Мурманской областной Думы (фракция "Единая Россия") Максим Иванов: "В этом году мы уже видим, что эта идея нашла серьезную поддержку, потому что количество людей, участвующих в марафоне экоакции "ПонеЛось", оно, по сравнению даже с прошлым годом - мы видим, что участников стало еще больше".

Удастся ли побить рекорд по количеству участников экологического квеста, станет известно ровно через год. Организаторы уверены, что скоро все муниципалитеты, где расположены производственные площадки "Норникеля", превратятся в города образцовой чистоты.









