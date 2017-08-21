Косолапые вновь выходят к людям. Медведи снова замечены вблизи населенных пунктов Мурманской области

Светлана Деменева.

Сегодня в соцсетях опубликовано видео очевидца, который снял блуждающего в поисках еды медведя недалеко от Мурманска. Предположительно это район спортивного клуба "Кречет". Участники в комментариях пишут о том, что такого же медведя видели в районе дач на 9-м километре федеральной трассы и около родника в поселке Мурмаши. Грибникам, которые собираются в лес, стоит быть особенно осторожными. Памятка о том, как вести себя при встрече с диким животным, опубликована на сайте регионального министерства экологии и природных ресурсов.







