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21.08.2017 18:25

Рев моторов, адреналин и непредсказуемая трасса. В Кандалакше прошли соревнования по мотокроссу

Любовь Дубова.

Они традиционные, но на этот раз вышли за рамки городских. Спортсмены боролись за кубок первенства Мурманской области. На старт вышли около 30 участников от 4 до 60 лет. Представители всех городов Заполярья, двое приехали из Ленинградской области. Соревновались в личном и командном зачетах.
Руководитель спортивно-технического клуба "Скиф" (п. Ревда) Юрий Нефёдов:"Наш клуб традиционно участвует во всех соревнованиях, проводимых в Мурманской области, за исключением, если мы в отпусках, но это редко. Мы подгадываем график так, чтобы принять участие в первенстве области. Мы приехали неполной командой, участвуют четверо человек. Говоря об этой трассе - кандалакшская трасса традиционно относится к одной из лучших трасс в области".
Экстрима зрелищным состязаниям прибавила погода. На строительство трассы ушло несколько недель, но небесная канцелярия внесла свои коррективы. Дождь закончился аккурат перед самым стартом, заметно размыв дистанцию. По итогам соревнований в общем зачете победила кандалашская команда.
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