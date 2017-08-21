С окончанием белых ночей в Мурманске вновь зажглись фонари и городская иллюминация

Елена Ямаш.

Дыхание осени - на улице заметно посвежело. синоптики сообщают - на этой неделе тепла точно не стоит ждать. В дневные часы максимум +13 и сплошные дожди. Но есть и хорошие новости. Недостаток тепла и света будет компенсировать городская иллюминация. После летних каникул она вновь возвращается к мурманчанам. С окончанием белых ночей в Мурманске вновь зажглись фонари - все 11 тысяч 940 светильников. А сегодня вечером впервые за это лето разноцветными огнями заиграют световые конструкции, которые создают неповторимый облик заполярной столицы.







