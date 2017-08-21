Развитие транспортной инфраструктуры, подготовка к отопительному сезону и к 1 сентября - темы оперативного совещания в правительстве Мурманской области

Анастасия Ярославская.

От развития транспортной инфраструктуры до подготовки к отопительному сезону и к 1 сентября. На оперативном совещании сегодня разговор - от большого к малому, но от этого не менее важному. На совещании в Калининграде Мурманский транспортный узел вновь назван одним из приоритетных. На высшем уровне заявлено - развитию быть, "дорога в будущее". Дальнейший сценарий включает использование механизма концессии и привлечение внебюджетных средств. Отдельно - акцент на экологической составляющей. Кольский полуостров и здесь в пример - создаются условия для переноса "грязных" грузов с Западного на Восточный берег.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Владимир Владимирович подчеркнул, что при развитии угольных терминалов, при выборе площадок для создания новых потовых мощностей нужно уделять приоритетное внимание вопросам экологии - максимально внимательно относиться к этим вопросам, учитывая интересы жителей близлежащих районов".

Муниципалитеты все лето активно готовятся к зиме. Большинство справляются. На совещании - спрос с тех, где до сих пор не избавились от "слабых мест". В Ковдорском районе не урегулированы взаимоотношения с ресурсником по котельной в Ёнском. В Умбе та же проблема - нет договора энергоснабжения. И там, и там - ноль паспортов готовности, хотя призыв не затягивать - на каждом совещании.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Что вам мешает подготовить эти паспорта готовности? Что мы как пинг-понг здесь, на каждом оперативном совещании про эти паспорта говорим? Что вам мешает? Сейчас какое-то количество домов готово - оформляйте, направляйте. Основная задача - подготовиться к зиме - не только по факту, но и документально".







