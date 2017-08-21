Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
21.08.2017 16:35

Развитие транспортной инфраструктуры, подготовка к отопительному сезону и к 1 сентября - темы оперативного совещания в правительстве Мурманской области

Анастасия Ярославская.

От развития транспортной инфраструктуры до подготовки к отопительному сезону и к 1 сентября. На оперативном совещании сегодня разговор - от большого к малому, но от этого не менее важному. На совещании в Калининграде Мурманский транспортный узел вновь назван одним из приоритетных. На высшем уровне заявлено - развитию быть, "дорога в будущее". Дальнейший сценарий включает использование механизма концессии и привлечение внебюджетных средств. Отдельно - акцент на экологической составляющей. Кольский полуостров и здесь в пример - создаются условия для переноса "грязных" грузов с Западного на Восточный берег.
Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Владимир Владимирович подчеркнул, что при развитии угольных терминалов, при выборе площадок для создания новых потовых мощностей нужно уделять приоритетное внимание вопросам экологии - максимально внимательно относиться к этим вопросам, учитывая интересы жителей близлежащих районов".
Муниципалитеты все лето активно готовятся к зиме. Большинство справляются. На совещании - спрос с тех, где до сих пор не избавились от "слабых мест". В Ковдорском районе не урегулированы взаимоотношения с ресурсником по котельной в Ёнском. В Умбе та же проблема - нет договора энергоснабжения. И там, и там - ноль паспортов готовности, хотя призыв не затягивать - на каждом совещании.
Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Что вам мешает подготовить эти паспорта готовности? Что мы как пинг-понг здесь, на каждом оперативном совещании про эти паспорта говорим? Что вам мешает? Сейчас какое-то количество домов готово - оформляйте, направляйте. Основная задача - подготовиться к зиме - не только по факту, но и документально".
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 59.36
Евро = 69.72
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.