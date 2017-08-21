Татьяна Нестерова.

Сегодня в Мурманске в региональной общественной приемной председателя партии Дмитрия Медведева председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой провел прием граждан по личным вопросам. Целый ряд серьезных вопросов по социальной поддержке инвалидов озвучила руководитель общественной организации "Надежда", член Совета при губернаторе области по делам инвалидов. Среди них - возможность включения в перечень социальных услуг транспортной обеспеченности инвалидов, содействие в изменении федеральных законов по расчету среднедушевого дохода семьи, если там есть недееспособный гражданин. Серьезный вопрос - о строительстве в Мурманске психоневрологического интерната для молодых инвалидов.

Председатель общественной организации "Мурманский социально-благотворительный клуб родителей и детей-инвалидов "Надежда" Валентина Кислякова: "Мы пытаемся решать такой вопрос, чтобы хотя бы запланировали организацию строительства такого учреждения на территории г. Мурманска. Этот интернат был бы полезен и тем, что там можно было бы оказывать ряд услуг, и полустационар мог бы быть".

Председатель Мурманской областной Думы, секретарь Мурманского регионального отделения партии "Единая Россия" Сергей Дубовой: "Реально это можно будет посмотреть, когда исполнится трехлетний финансовый план и, может, в перспективе на 2020 год можно заложить денежные средства на создание проектно-сметной документации на строительство такого объекта в Мурманске".







