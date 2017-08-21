В Мурманске на улице Калинина-55 утром горел жилой двухэтажный дом. Причины выясняются

Андрей Зайцев.

Сегодня утром в Мурманске около 6 часов утра на дежурный пульт тревожных служб поступило сообщение о возгорании двухэтажного жилого дома. Адрес - улица Калинина-55. На выезд отправились три отделения. По прибытию, после разведки, ранг пожара повысили. Потребовались дополнительные силы. Пожарные спасли женщину 59-го года рождения. Молодой человек спасся самостоятельно, спрыгнув со второго этажа, но при этом получил травму. Пожар оперативно удалось локализовать, огонь ликвидировали. В результате ЧП сгорели строительные конструкции в квартире на первом этаже, стены соседнего жилого помещения. Обгорел чердак. Причины возгорания выясняются.







