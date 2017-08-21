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21.08.2017 16:15

ГИБДД призывает жителей Мурманской области пользоваться светоотражателями

Темное время суток в Мурманской области начинает стремительно увеличиваться. ГИБДД призывает жителей региона пользоваться светоотражателями. По статистике Госавтоинспекции Мурманской области, значительное количество ДТП с участием пешеходов происходят в темное время суток, поскольку в этот период разглядеть человека, приближающегося к проезжей части или уже находящегося на ней, возможно только на небольшом расстоянии, и у водителя не остается времени на то, чтобы уйти от столкновения. Большинство таких ДТП можно было бы избежать, если бы пешеход использовал световозвращающие элементы. Благодаря тому, что свет автомобильных фар отражается от поверхности брелока или полоски специальной ткани на одежде, водитель издалека получает сигнал о том, что на дороге находится человек, и может заблаговременно предпринять необходимые меры. Особенно актуально использование светоотражателей в период полярной ночи.  Пешеход со световозвращающим элементом виден на расстоянии, втрое превышающем расстояние, на котором водитель заметит пешехода без "отражателя".
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