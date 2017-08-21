По информации Росрыболовства, компаниям, претендующим на получение инвестиционных квот на Северном бассейне, придется участвовать в аукционе на понижение

Андрей Зайцев.

Спрос явно превосходит предложение. Не смотря на то, что итоги заявочной кампании объявят ещё только в декабре, специалисты уже отмечают высокую активность рыбаков. По словам руководителя ведомства Ильи Шестакова, часть компаний уже приступила к строительству судов в расчете на инвестквоты, а часть ведет переговоры с верфями. В настоящее время в стадии обсуждения находятся контракты на строительство порядка 40 рыбопромысловых судов. Не исключено, что инвестквот не хватит и желающим заниматься береговой переработкой.







