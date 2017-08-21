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21.08.2017 16:00

Полицейскими в городе Полярные Зори возбуждено уголовное дело по факту вымогательства

Несколько недель назад полицейскими было раскрыто уличное ограбление. У прохожего отобрали золотое обручальное кольцо. Информация об этом факте, оперативном задержании злоумышленников и их аресте широко освещалась в СМИ. Узнав в подозреваемых людей, которые и в отношении него совершали противоправные действия, в органы внутренних дел за помощью обратился 25-летний житель города.

Заявитель рассказал, что около двух лет назад приобрел у знакомого скейтборд. Расплатиться сразу не смог, договорился о рассрочке. Деньги полностью отдать не успел, когда к нему, используя небольшой долг в качестве повода, обратились двое местных жителей. Они пояснили, что являются знакомыми продавца и потребовали рассчета, сопровождая свои претензии нанесением ударов по различным частям тела потерпевшего. В качестве наказания, по их мнению, покупатель должен был отдать деньги «с процентами».

Под воздействием запугивания и причинения различных телесные повреждений потерпевший ежемесячно стал отдавать по 5 тысяч рублей. Это продолжалось более года, общая сумма, перечисленная им в результате вымогательств, составила  65 тысяч рублей.

Полицейскими в качестве подозреваемых были установлены двое безработных местных жителей 1995 и 1990 года рождения. Один из молодых людей ранее был многократно судим за причинение вреда здоровью. Выяснилось, что пара не раз попадала в поле зрения правоохранительных органов..

По факту вымогательства с применением насилия следователем отдела полиции МО МВД России «Полярнозоринский»  возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 163 УК РФ «Вымогательство». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области
(по информации МО МВД России «Полярнозоринский»)
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