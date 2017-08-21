В Мончегорске состоялась выездная проверка выполнения работ по благоустройству территорий в рамках проекта "Городская среда"

Татьяна Нестерова.

В Мончегорске Мониторинговая группа в рамках партийного проекта "Единой России" "Городская среда" проверила ход работ по благоустройству. Контролеры посетили общественную территорию - пешеходную зону по проспекту Ленина, где в рамках партийного проекта идет ремонт тротуаров, лестниц, устройство пандусов для маломобильных граждан. А во дворе домов по улице Строительной и улицы Царевского устанавливают скамейки, урны, малые архитектурные формы. Оборудуют детские и спортивные площадки, автопарковки.

Председатель Мурманской областной Думы, секретарь Мурманского регионального отделения партии "Единая Россия" Сергей Дубовой: "Дворовые территории, чего душой кривить, со времен постройки жилых домов, муниципалитет никогда не заходил в дворовые территории. Может быть, скамейки где-то сами жильцы ставили у каждого подъезда - средств не хватало и вот такое решение правильно принято и партией, и президентом". В Мочегорске в рамках реализации партийного проекта "Городская среда" обустройство придомовых территорий, спуска с площади до перекрестка улиц Ленина, Космсомольская планируют закончить к октябрю-ноябрю этого года. В целом по области будет реконструировано 65 дворов и 29 общественных мест. Проект "Городская среда" - долгосрочный, до 2022 года. 217 миллионов рублей из 20 миллиардов выделено Мурманской области. Сроки подачи заявок на улучшение среды обитания неограничены. Главное - инициатива и желание северян сделать свою жизнь ярче и комфортнее.

Региональный куратор партийного проекта "Городская среда", заместитель председателя Совета депутатов г. Мурманска Тамара Прямикова: "Я считаю, что из всех партийных проектов - вот этот проект наиболее приближен к людям. Потому что есть какие-то проекты, они рассчитаны на небольшой круг лиц, небольшой вид деятельности. А этот проект - он для всех. И,естественно, очень важно людям объяснить для чего это надо, во-вторых, объяснить, как это надо и в третьих -заставить людей понять, что они - хозяева этой жизни. Как они решат - так и будет. Люди еще мало знают о проекте".







