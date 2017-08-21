Развивающие игрушки, спортивный зал с новейшим оборудованием, крытая веранда, интерактивная песочница. Мурманский детский сад "Белоснежка" готов ко встрече с дошколятами

Любовь Дубова.

Практически все школы и детские сады Мурманска готовы к работе. Одно из лучших дошкольных учреждений не только региона, но и страны сегодня посетил глава администрации Андрей Сысоев. "Белоснежка" располагается в Первомайском округе и входит в топ 100 по России в области внедрения в инновационных и развивающих игр. В сентябре сюда вернутся около 300 воспитанников. Их с нетерпением ждут. Педагоги подготовили новые образовательные программы. Несколько воспитателей на днях вернулись из "Летней школы" в Москве, где повышали квалификацию победители престижного Всероссийского конкурса.

Воспитатель ДОУ № 123 г. Мурманска Юлия Маляшок: "Очень много мастер-классов, различных лекций, которые читали профессора, известные преподаватели. Были такие нестандартные неординарные люди, которые рассказывали нам о секретах, я считаю, что это секреты педагогики, секреты психологии, которые помогут нам в дальнейшем растить воспитывать наших детей". Глава администрации г. Мурманска Андрей Сысоев: "Конечно, хочется поблагодарить коллектив. С одной стороны это такой фундаментально творческий подход к воспитанию наших детей, а с другой стороны это желание поделиться опытом. А во-вторых, обменяться, потому что это участие во всех всероссийских мероприятиях, это не только показать, что мы можем, а еще и приобрести новый опыт. И, конечно, это очень важно".

Развивающие игрушки, спортивный зал с новейшим оборудованием, крытая веранда для занятий в плохую погоду, интерактивная песочница - все это предоставлено дошколятам. 28 августа в детских садах Мурманска появится отопление и они готовы будут распахнуть двери юным северянам и их родителям. На сегодняшний день комиссия приняла 137 учреждений после летних каникул.

Председатель комитета по образованию администрации г. Мурманска Василий Андрианов: "Единственное, в двух дошкольных образовательных учреждениях, в которых проводятся капитальные ремонтные работы, будут сдаваться несколько позже. Это №125 и №131, потому что там проводятся работы капитального характера по комплексной замене систем теплоснабжения и водоснабжения".





