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21.08.2017 15:00

В рамках Всероссийской акции «Ночь кино» в Мурманске откроется выставка «Притяжение севера»

С 27 на 28 августа в Мурманске во второй раз пройдет Всероссийская акция «Ночь кино». Мурманский областной краеведческий музей также примет участие в данном мероприятии и представит выставку «Притяжение севера» на базе Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

Выставка является своеобразной визитной карточкой Мурманской области. Она демонстрирует наиболее яркие и интересные аспекты жизни северян начала XXI века.

На 12 планшетах представлена информация о регионе, его достопримечательностях, о наиболее значимых исторических памятниках, об особенностях северной природы, о перспективах развитиях области в рамках Арктического региона.

Посетители выставки смогут полюбоваться красочными фотографиями празднования столетия Мурманска, археологических памятников и памятников архитектурного зодчества XVII-XVIII веков, а также красотами северной природы. Отдельное внимание уделено коренному народу Кольского полуострова – саамам и проживающим на Кольском Севере - поморам. Гости мероприятия поближе познакомятся с бытом и культурой данных этносов.

Выставка работает 27 августа с 17.30 до 24.00 по адресу ДК им. С.М. Кирова, г. Мурманск, Пушкинская улица, 3.



/Мурманский областной краеведческий музей/
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