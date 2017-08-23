Вниманию водителей! Информация о временном ограничении автомобильного движения в Мурманске

В связи с производством работ по прокладке электрокабеля и в целях обеспечения безопасности дорожного движения планируется ограничение движения:



- по 1/2 проезжей части улицы Заводской в районе дома №6 в западном направлении с 8 часов 24 августа до 20 часов 25 августа;



- по 1/2 проезжей части улицы Заводской в районе дома №7 в западном направлении с 8 часов 28 августа до 20 часов 29 августа;



- по 1/2 проезжей части улицы Заводской до дома №44 по проспекту Кирова в районе дома №1 по улице Заводской в северном направлении с 8 часов 30 августа до 20 часов 31 августа;



- по 1/2 проезжей части улицы Заводской до дома №44 по проспекту Кирова в районе дома №1 по улице Заводской в южном направлении с 8 часов 1 сентября до 20 часов 4 сентября;



- по 1/2 проезжей части проспекта Кирова в районе дома №31 в северном направлении с 8 часов 11 сентября до 20 часов 12 сентября.



/ Администрация города Мурманска /