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21.08.2017 14:30

В Мурманской области продолжается операция «Путина»

Так, в ходе очередного рейда в рамках операции «Путина» сотрудники МО МВД России «Кандалакшский» пресекли факт браконьерства. Ими задержаны двое жителей п. Умба.

Полицейские установили, что, не имея разрешения на вылов водных биологических ресурсов, мужчины в заливе Белого моря около п. Мосеево добыли пять экземпляров горбуши, причинив материальный ущерб водным биоресурсам Российской Федерации. Незаконные действия злоумышленники осуществляли при помощи резиновой лодки и двух ставных сетей. Неработающие ранее не судимые подозреваемые 1979 и 1978 годов рождения задержаны полицейскими на месте преступления с поличным.

Еще один факт незаконной добычи биоресурсов пресекли полицейские Кольского района. Двое жителей пос. Кильдинстрой, не имея разрешения на вылов, с помощью ставной сети на реке Кола добыли два экземпляра семги и два экземпляра горбуши. Ранее судимые мужчины 1987 года рождения и 1986 года рождения также были задержаны сотрудниками полиции в момент вылова.

По фактам незаконной добычи водных биоресурсов, совершенных группой лиц по предварительному сговору,  дознавателями кандалакшского и кольского отделов полиции возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча водных биологических ресурсов». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет. Подозреваемые находятся под подписками о невыезде, орудия промысла изъяты.

 

/Пресс-служба УМВД России по Мурманской области/
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