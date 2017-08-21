За минувшие трое суток на территории Мурманской области зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими

За минувшие трое суток на территории Мурманской области зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий, в которых 2 человека погибли и 10 получили травмы.



18 августа 2017 года примерно в 08 часов 30 минут в Мурманске на улице Рогозерская водитель, управляя автомобилем «Ауди», допустил наезд на пешехода, которая переходила проезжую часть дороги в неустановленном месте. В результате происшествия 64-летняя женщина скончалась в медицинском учреждении.



18 августа 2017 года около 13 часов 45 минут в Мурманске на улице Павлова неустановленный водитель, управляя автомобилем «Рено», допустил наезд на пешехода, который находился на проезжей части для производства дорожных работ. В результате происшествия 25-летний молодой человек обслужен амбулаторно.



18 августа примерно в 15 часов 20 минут в Мурманске на улице Кирпичная водитель, управляя автомобилем «Хендай», допустил наезд на несовершеннолетних пешеходов, которые переходили проезжую часть в неустановленном месте. В результате происшествия 12-летняя девочка обслужена амбулаторно.



18 августа около 17 часов 37 минут в Кировске по бетонной дороге несовершеннолетний водитель, управляя квадроциклом марки «Ирбис» без государственных регистрационных знаков, допустил наезд на опору уличного электроосвещения, после чего произошло опрокидывание транспортного средства на проезжую часть дороги. В результате происшествия 11-летний водитель и два пассажира: 5-летняя девочка и 12-летний мальчик госпитализированы.



18 августа примерно в 18 часов 00 минут в Мурманске на улице Октябрьская неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством, при выезде с прилегающей территории допустил наезд на несовершеннолетнего, который двигался по тротуару. В результате происшествия 14-летний пешеход обслужен амбулаторно.



19 августа около 2 часов 40 минут на 1103 км автодороги «М-18 Кола» Кандалакшского района водитель, управлял автомобилем «Форд Фокус» не учел дорожно-метеорологические условия, допустил съезд с дороги с последующим наездом на скалу. В результате происшествия водитель - 41-летний мужчина - госпитализирован. Пассажир - 25-летний молодой человек - скончался до приезда скорой медицинской помощи.



20 августа примерно в 00 часов 40 минут на 1299 км автодороги «М-18 Кола» Оленегорского района водитель, управляя автомобилем «Форд», не соблюдал дистанцию до впереди двигающегося транспортного средства, допустил столкновение с мотоциклом «Хонда». В результате происшествия водитель автомобиля «Форд» - 37-летний мужчина и пассажир -25-летняя девушка - обслужены амбулаторно.



20 августа 2017 года около 18 часов 00 минут на 6 км автодороги «Апатиты – п. Залесье» Апатитского района водитель автобуса «МАЗ» общественного транспорта № 13 при резком торможении допустил падение пассажира (кондуктора). В результате происшествия 63-летняя женщина обслужена амбулаторно.



При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие трое суток сотрудниками ГИБДД выявлено 2296 нарушений Правил дорожного движения.



85 нарушений допущено пешеходами, 23 – несовершеннолетними участниками дорожного движения, за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 32 водителя.



Выявлено 16 нарушений, связанные с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 1225 нарушений ПДД. 8 водителей были задержаны за неуплату административных штрафов.



Всего было оформлено 103 столкновения с материальным ущербом (без пострадавших).



Напоминаем, что вся административно-применительная деятельность по линии обеспечения безопасности дорожного движения осуществляется сотрудниками ГИБДД в зоне действия видеорегистраторов. Предупреждаем, что за попытку дачи взятки сотруднику полиции предусмотрена уголовная ответственность, предусмотренная статьей 291 Уголовного кодекса РФ.



Госавтоинспекция обращается к гражданам с просьбой сообщать в полицию обо всех фактах управления водителями транспортными средствами в состоянии опьянения.



Для удобства и экономии личного времени Госавтоинспекция рекомендует воспользоваться услугами Единого портала государственных услуг - http://www.gosuslugi.ru/ или воспользоваться онлайн – сервисами официального сайта Госавтоинспекции России http://www.gibdd.ru/.



/УГИБДД УМВД России по Мурманской области/



