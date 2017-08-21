Вынесен приговор в отношении жителя поселка Никель, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности своему сыну

Собранные следственным отделом городу Заполярный следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении жителя поселка Никель Мурманской области. Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).



Следствием и судом установлено, что в мае 2017 года мужчина, 1984 года рождения, закрыв по неосторожности во время сна собственным телом дыхательные пути своего 8-ми месячного сына, лишил малолетнего возможности осуществления дыхания. В результате небрежных действий отца ребенок задохнулся.



Приговором Печенгского районного суда мужчине назначено наказание в виде 2 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор суда не вступил.



/ Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области /





