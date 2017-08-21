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21.08.2017 13:45

По страницам толстых журналов. Виртуальная выставка Мурманской областной научной библиотеки

В фондах Мурманской областной научной библиотеки хранятся разнообразные периодические издания. Представляем вам литературно-художественные журналы, которые  всегда являлись особой частью российской культуры. Имея полноценный объем в 192 – 256 полос, они получили название — толстые журналы.  Именно на страницах литературных журналов увидели свет произведения  авторов, которые впоследствии стали лауреатами престижных премий. Толстые журналы тем и интересны, что в них печатается  первая редакция произведения, а уже потом издаются книги.
 С появлением Интернета большинство литературных журналов России стали  доступными для читателей полнотекстовыми  электронными версиями, часть которых  составила особый ресурс - «Журнальный зал». Уникальность фонда библиотеки состоит  в том, что здесь хранятся журналы и газеты, которых нет в свободном доступе в Интернете.

/ Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека /
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