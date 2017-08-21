Изменены сроки проведения VII Дней приграничного сотрудничества

Министерство экономического развития Мурманской области информирует о переносе сроков проведения VII Дней приграничного сотрудничества.



Мероприятие состоится 5-6 октября на территории визит-центра заповедника «Пасвик». Напомним, ранее проведение VII Дней приграничного сотрудничества планировалось 28-29 сентября.



Зарегистрироваться в качестве участника, а также ознакомиться с проектом программы мероприятия можно на сайте министерства экономического развития Мурманской области.



Организаторами VII Дней приграничного сотрудничества выступают правительство Мурманской области, администрация Печенгского района, Кольская ГМК и государственный природный заповедник «Пасвик».



Для получения подробной информации о VII Днях приграничного сотрудничества можно обращаться к оператору мероприятия: +7 911 339 75 37, Игорь Щипин.





/ Министерство экономического развития Мурманской области /





