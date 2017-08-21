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21.08.2017 13:15

В Мурманске горело двухэтажное здание. Пострадал мужчина

Сегодня утром в 5 часов 50 минут на пульт дежурной смены «01» в Мурманске поступило сообщение о пожаре в двухэтажном доме № 55 по улице Калинина. По прибытии первых подразделений выяснилось, что огонь из квартиры на первом этаже перекинулся по деревянным стенам и перекрытиям в соседние помещения, в том числе и на втором этаже.

В связи с этим ранг пожара был повышен до 1 БИС. На месте работали огнеборцы ПЧ-11, ПСЧ-4 и служба пожаротушения – 6 единиц техники, 16 человек личного состава.

В результате пожара сгорели строительные конструкции в квартире на первом этаже, стены в соседнем жилом помещении. Обгорела деревянная обрешетка чердака.

Пострадал мужчина 1991 года рождения – с травмой ноги он доставлен в медицинское учреждение города.

При пожаре огнеборцы спасли женщину 1959 года рождения. Личный состав дежурного караула при помощи трехколенной выдвижной лестницы вывел ее в безопасную зону.

Причины пожара выясняются.

/ Главное управление МЧС России по Мурманской области /
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