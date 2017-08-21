На водных объектах Заполярья продолжаются профилактические рейды ГИМС

В Мурманской области инспекторы «водных дорог», как по образу инспекторов ГИБДД называют представителей государственной инспекции по маломерным судам, проводят рейды на водных объектах региона.



Так, на водоемах Печенгского района состоялись профилактические мероприятия, в ходе которых специалисты инспекторского участка п. Никель Центра ГИМС МЧС России по Мурманской области провели с рыбаками и любителями активного отдыха на воде профилактические беседы по правилам безопасности и при эксплуатации маломерных судов.



/ Главное управление МЧС России по Мурманской области /