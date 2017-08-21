Стартовал конкурс на лучшее название для нового детского сада, строящегося на территории поселка Североморск-3

Ирина Елизарова.

Предложения принимают в администрации ЗАТО до 21 сентября. Выбор имени детского сада – добрая североморская традиция. Название нового детского учреждения должно быть не просто интересным, оригинальным, запоминающимся и радующим будущих его воспитанников, но и отражающим индивидуальную особенность данного учреждения и поселка. Самые популярные, оригинальные и интересные названия войдут в список народного онлайн голосования. Проголосовать можно будет в социальных сетях с 21 октября. Подведение результатов состоится 21 ноября.





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