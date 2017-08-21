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21.08.2017 13:00

Каждый случай выявления рыбной продукции с превышением токсических элементов – на особом лабораторном контроле ветеринарных служб

За последнее время участились случаи выявления государственной ветеринарной службой продукции, не соответствующей требованиям нормативных документов. Так, в Республике Коми в рамках мониторинга были отобраны пробы от рыбной продукции отечественных производителей, в том числе производителей Мурманской области. По результатам лабораторных исследований, проведенных в ФГБУ «ВГНКИ», выявлена продукция с превышением токсических элементов (мышьяк).

В отношении данных изготовителей приняты меры оперативного реагирования. На предприятиях установлен режим усиленного лабораторного контроля за вырабатываемой продукцией на протяжении трех месяцев. Мероприятия осуществляются совместно с территориальным управлением Россельхознадзора.

Вместе с тем, на основании научных данных ПИНРО, мышьяк широко распространен во всем мире живых существ. Наиболее богаты мышьяком организмы моря – он накапливается в них в результате происходящих в море природных процессов. Вариации содержания общего мышьяка объясняются солёностью воды в море, где добывается рыба. Мышьяк присутствует в морепродуктах в различных формах – большая его часть в тканях гидробионтов находится в нетоксических формах. Общее повышенное содержание не имеет нечего общего с техногенным загрязнением. Содержание общего мышьяка в морских промысловых рыбах зависит от сезона и связано с особенностями питания. Мышьяк поглощается рыбами в основном с пищей и токсичные неорганические соединения мышьяка в рыбах способны быстро образовывать низкомолекулярные органические соединения, которые не представляют опасность для человека.


/ Комитет по ветеринарии Мурманской области /
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