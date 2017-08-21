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21.08.2017 11:20

На Таймыре состоялся учебный бой за высадку морского десанта Северного флота

Сегодня на  полуострове Таймыр состоялось тактическое учение по ведению боевых действий при высадке морского десанта на необорудованное побережье реки Енисей в районе Дудинки. В учении приняли участие экипажи кораблей, морские пехотинцы и арктические мотострелки Северного флота, авиация и подразделения специального назначения Центрального военного округа, а также подразделения воздушно-десантных войск.
По легенде учения объединённой группировке сил Северного флота при поддержке авиации и спецназа Центрального военного округа было необходимо отбить захваченный  условными террористами плацдарм и обеспечить высадку техники морского десанта для дальнейшего наступления вглубь территории полуострова для обороны важного промышленного объекта в арктической зоне.
Учебный бой начался с нанесения авиационного удара по позициям условных террористов и заброски групп спецназа в тыл к боевикам для корректировки артиллерийского огня с кораблей. С получением целеуказаний боевые расчёты батарей АК-100 большого противолодочного корабля «Североморск» открыли огонь по закрытым береговым позициям, подавив огневые точки условного противника. Экипаж корабля, впервые принимавший участие в подобном учении на реке Енисей, успешно справился с поставленной задачей.
Затем вертолётами Ка-27ПС на побережье были доставлены группы военных инженеров, которые провели разминирование подходов к берегу и подготовили место высадки техники, обозначив его сигнальными фальшвеерами. Действия инженеров прикрывали морские пехотинцы, высадившиеся на быстроходных лодках с борта БПК «Североморск».
После подготовки позиции для высадки техники морского десанта к береговой линии друг за другом подошли большие десантные корабли «Георгий Победоносец», «Кондопога» и «Александр Отраковский». Из твиндеков кораблей было высажено способом «на упор» более 30 единиц колёсной и гусеничной техники морской пехоты, арктической бригады и соединения воздушно-десантных войск: БТР-82А, БМД-3, МТ-ЛБВ, САУ 2с1 «Гвоздика» и ТТМ-4902ПС-10.
В ходе высадки подразделения арктических мотострелков, морских пехотинцев и воздушных десантников отработали тактику совместных действий при ведении боя за высадку морского десанта, захвату и удержанию берегового плацдарма. Весь личный состав продемонстрировал высокий уровень боевой выучки и взаимодействия при проведении совместной операции.

/Пресс-служба Северного флота/
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