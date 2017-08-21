На территории Мурманской области пройдет профилактическое мероприятие «Внимание: дети!»

Приближается начало учебного года, школьники возвращаются в Заполярье из мест отдыха. Зачастую ребята отдыхали в летних лагерях или небольших населенных пунктах, где использование Правил дорожного движения сводится к минимуму, из-за чего эти правила забываются.



Чтобы не допустить ДТП с участием несовершеннолетних и напомнить детям и водителям о важности соблюдения ПДД, Госавтоинспекция Мурманской области проводит 2 этап Всероссийского профилактического мероприятия «Внимание: дети!». Мероприятие начнется с 21 августа и продлится до 11 сентября.



Во время проведения операции в области пройдут профилактические акции, беседы, викторины, родительские собрания и другие мероприятия, направленные на пропаганду и профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.



/УГИБДД УМВД России по Мурманской области/







