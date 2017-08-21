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21.08.2017 12:45

Прокуратура города Апатиты через суд добивается закрытия Интернет-ресурса, предлагающего приобрести электрическую удочку

Прокуратурой г. Апатиты в ходе проведения мониторинга сети Интернет выявлен сайт, в котором пользователям сети Интернет предлагается приобрести электрическую удочку «Карась».

При этом ресурс разъясняет, как использовать данное устройство, какую рыбу можно выловить, в зависимости от установленного электрического напряжения.

Так, ст. 256 "Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов" УК РФ установлена уголовная ответственность за незаконную добычу (вылов) водных биологических ресурсов, если это деяние совершено с применением электротока либо иных способов массового истребления указанных водных животных и растений.

Таким образом, опубликованная на данном Интернет-ресурсе информация является запрещенной к распространению на территории Российской Федерации, так как создает угрозу причинения ущерба окружающей среде и состоянию водных биоресурсов, а также нарушения прав граждан и интересов Российской Федерации в сфере охраны водных биологических ресурсов.

В целях устранения нарушений законодательства прокуратурой города в Апатитский городской суд направлено административное исковое заявление о признании информации, распространяемой посредством сети Интернет, запрещенной.

Рассмотрение акта прокурорского реагирования находится на контроле прокуратуры города.

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