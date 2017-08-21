В преддверии Дня Государственного флага России в Мурманске состоялся народный праздник "Триколор моей страны"

Алексей Котович.

В Мурманской области прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню Государственного флага. Традиционно в муниципалитетах организованы информационные часы, творческие вечера, выставки. Главная цель подчеркнуть важность и значение государственных символов России.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Цвета Российского флага - очень просты и понятны. Это белизна нашего снега, чистота и святость. Это синева безбрежного неба и бескрайних морей омывающих Россию. И красный цвет - это цвет крови защитников нашего Отечества во все времена. С этим счастливым флагом Россия вернула себе статус мировой великой державы. Под этим флагом выросло новое поколение настоящих патриотов нашей Родины. Любящих свою страну. с этим флагом Россия идет вперед".

В заполярной столице главное действие - в сквере на Ленинградской. Здесь для северян - праздничный концерт, фестиваль художественного творчества "Триколор моей страны!" и акция "Ленточка Триколор". Для любителей активного отдыха открыты спортивные площадки.

Глава муниципального образования г. Мурманск Дмитрий Филиппов: "Хоть праздник и молодой, а символ - триколор Российский - уже насчитывает несколько веков. И считаю, что в каждом правосознании гражданина этот праздник должен занимать определенное важное место".

Глава регионального исполнительного комитета ОНФ в Мурманской области Максим Сахневич: "Российский флаг - это символ всех знамен нашей Родины, наших полков и соединений. И поэтому, я хочу в этот праздник пожелать всем - чтобы не случилось, как бы трудно не было - наш Российский флаг гордо веял над нашей великой Родиной".







