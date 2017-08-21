"ПонесЛось" или настройся на "Эковолну". В Мончегорске уже во второй раз состоялась экологическая акция

Артем Дашевский.

36 команд на скорость убирали мусор в зеленой зоне в черте города. Приходили целыми семьями. Подключились все - от мала до велика. Организаторы выдавали участникам необходимый инвентарь - мешки, перчатки, дождевики.

Руководитель программы корпоративного волонтерства, г. Москва Елена Крючкова: "Основная суть акции - это формирование культуры экологичного образа жизни. В рамках "Экомарафона" мы на протяжении нескольких месяцев бесконечно говорим - насколько важно бережно относиться к окружающим, и то, что каждый из нас может внести частичку вклада для того, чтобы в городе стало немного ярче".Параллельно, пока экологи прочесывали лес в поисках мусора, проходил кулинарный конкурс. Задача которого - приготовить оригинальное, а главное полезное блюда из продуктов местного производства. Кулинарные изыскания потом с удовольствием, после финиша, оценили те, кто в этот день сделал свой город значительно чище.

Блиц-опрос: "Мы готовим здоровую пищу, которая подкрепит участников, которые "принесутся" сюда очень голодные и уставшие. Делаем закуские, сладки блюда. Вот такие корзиночки делаем".





