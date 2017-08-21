Пограничники задержали нелегала из Сирии, пытавшегося попасть из Мурманской области в Норвегию

Оксана Войтенко.

Сотрудниками службы погрануправления ФСБ России по Мурманской области в п.г.т. Никель 15 августа был задержан гражданин Сирийской Арабской Республики. Нелегал преодолел рубеж инженерно-технических сооружений пограничных органов и начал движение в направлении госграницы, с целью незаконно попасть на территорию Королевства Норвегия. Сириец был задержан пограничниками.

В отношении указанного иностранца возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст.30, ч.1 ст.322 УК РФ. Печенгским районным судом Мурманской области ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.