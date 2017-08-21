"Мониторинг социальных конфликтов", "Моя сторона", "Управдом". В Мурманске партия "Единая Россия" внедряет новые программы

Андрей Зайцев.

Расширенное заседание регионального координационного совета сторонников партии "Единая Россия" было посвящено проектной деятельности. Одна из центральных тем - городская среда. Есть средства и возможности для того, чтобы привести свои дворы и улицы в надлежащий вид. Но по-прежнему население плохо информировано о такой программе. Необходим контроль. Деньги выделены большие, надо, чтобы каждый рубль попал в цель. И здесь помощь активных северян незаменима.

Региональный координатор проекта партии "Единая Россия" "Городская среда" Тамара Прямикова: "В этом сложного ничего нет. Для этого надо связаться с администрацией, с исполкомом, чтобы знать, какие проекты, если мы говорим о 17 годе, взять информацию, где и какие работы будут проводиться по всем муниципалитетам области. В 29 муниципалитетах работа ведётся. Подключаться вместе с муниципалитетами, с кураторами, работа ведётся".

Конкурсы и аукционы почти завершились. Объезды, осмотры, приёмка. Везде - слово человека, который знает проблему изнутри, должно быть учтено. Помимо проекта "Городская среда" партия внедряет такие программы как "Мониторинг социальных конфликтов", "Моя сторона", "Управдом". Необходимо донести до каждого жильца: я - хозяин в своём доме и во дворе, никто, кроме меня, здесь ничего не исправит.

Председатель регионального координационного совета сторонников партии "Единая Россия" Юлия Величко: "В институт сторонников входят те люди, которые уникальны каждый по своей профессии, сфере деятельности. Они как эксперты могут дать оценку того или иного процесса. Совместить ряд проектов и направить именно на решение, которое именно ставит перед нами население".







