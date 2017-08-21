Слаженные действия спасателей и гражданских служащих. Пожарные учения в мурманском суде

Андрей Зайцев.

Тревожный сигнал зафиксирован ровно в три часа, все службы прибыли на место своевременно, но к тому моменту молодую женщину уже пришлось срочно спасать. Такова легенда противопожарных учений, прошедших в Мурманске в здании суда Ленинского административного округа. Очаг возгорания, повлекший задымление находился на первом этаже. Подобные тренировки проводятся ежемесячно. Каждая из них призвана отточить, как действия подразделений, так и общую слаженность.

Начальник специализированного отдела по ОУПДС г. Мурманска УФССП России по Мурманской области Юрий Жинко: "Команды старший подаёт председателю суда, председатель даёт команду и начинается эвакуация".

Заведующая центральной подстанцией Мурманской областной станции скорой медицинской помощи Ирина Колосова: "Чёткое взаимодействие позволит избежать ненужных жертв. Это самое главное. Сейчас всех спасли? Всё хорошо".

Действия гражданских лиц и сотрудников тревожных служб должны быть выполнены строго по инструкциям. Только в этом случае экономятся время и силы. Отточить действия до автоматизма, избежать панических настроений в реальности - основная задача учений.

Начальник отдела надзорной деятельности г. Мурманска ГУ МЧС России по Мурманской области Игорь Зива: "Я обратил внимание, что есть определённые минусы, их рано ещё комментировать, надо документы посмотреть, но первично могу сказать, что недостатки существуют".









